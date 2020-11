Böse Überraschung in der Zulassungsstelle: Auto war geklaut

Eine böse Überraschung hat ein Mann diese Woche in der Zulassungsstelle in Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn erlebt: Als er einen frisch gekauften Gebrauchtwagen ummelden wollte, stellte sich heraus, dass das Auto in Frankreich als gestohlen gemeldet ist. Auf dem Schaden von mehr als 19.000 Euro bleibt er erst einmal sitzen.

Falsche Papiere, falsche Identität

In der Zulassungsstelle hatte es zunächst Unstimmigkeiten mit den Fahrzeugpapieren gegeben. Die Polizei wurde hinzugerufen. Bei genauerer Durchsicht stellten die Beamten fest, dass die Papiere gefälscht sind. Der Verkäufer hatte außerdem einen falschen Ausweis vorgezeigt und ist nun nicht auffindbar.

Gestohlenes Auto ist erst einmal sichergestellt

Das Auto im Wert von 19.400 Euro und die gefälschten Fahrzeugdokumente wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landshut sichergestellt. Der Käufer hat vorerst den Schaden zu tragen, heißt es. Er hatte den Wagen beim Kauf in Essen in Nordrhein-Westfalen bar bezahlt. Die Kripo Passau ermittelt.