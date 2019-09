Böse Überraschung: Auto am Flughafen spurlos verschwunden

Als eine Familie aus Würzburg aus dem Sommerurlaub zurückkehrte, war ihr Auto verschwunden. Es stellte sich heraus, dass sie auf eine Betrugs-Masche hereingefallen war und der Parkplatz-Service am Hamburger Flughafen nur ein Schein-Unternehmen war.

Was ist passiert?

Die Würzburger hatten den Flughafen-Parkplatz online gebucht, die Gebühr online bezahlt und den Autoschlüssel am Terminal abgegeben. Nach der Rückreise kam dann die böse Überraschung: Als das Auto und auch der Park-Dienstleister am Hamburger Flughafen nicht aufzufinden waren, bemerkte die betroffene Familie, dass etwas nicht stimme. Der vorab gebuchte Parkplatz-Service mit der Web-Adresse "hafenparking.com" war erst im Juli online gegangen, habe aber auf den ersten Blick seriös gewirkt. Leider ist das Unternehmen aktuell weder an seinem Flughafen-Terminal in Hamburg noch telefonisch erreichbar. Selbst die Polizei konnte das Unternehmen bisher nicht ausfindig machen und das Auto bleibt verschwunden.

Unseriöse Portalbetreiber: vom Auto fehlt noch immer jede Spur

Der Portalbetreiber, über den die Würzburger Familie den Park-Service gebucht und der sie an "hafenparking.com" vermittelt hatte, wirbt zwar auf seiner Homepage mit der Zuverlässigkeit der Dienstleister, beruft sich in diesem Fall aber darauf, eben nur Vermittler zu sein und behauptet noch immer, dass das offensichtliche Schein-Unternehmen "hafenparking.com" immerhin existent sei, so Chan-Jo Jun, der Anwalt der Familie.