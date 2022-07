Böschungsbrand am Gleis: Bahnstrecke Ulm-Augsburg gesperrt

Die ICE-Strecke Ulm-Augsburg ist derzeit unterbrochen. Seit etwa 10 Uhr fahren keine Züge mehr zwischen Gessertshausen und Burgau. Die Regionalzüge aus Richtung Ulm wenden in Burgau, die Regionalzüge aus Augsburg in Gessertshausen. Nach Angaben der DB Regio ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Bremsender Zug hat Böschung in Brand gesetzt

Laut Bundespolizei hat ein bremsender Güterzug Teile der Böschung in Brand gesetzt. Von der Bremse sind wohl Funken oder heiße Teile im trockenen Gras an den Gleisen gelandet und haben auf mehreren Kilometern Länge immer wieder Gras in Brand gesetzt. Die Feuerwehr ist derzeit mit Löscharbeiten beschäftigt.

Brand an der Bahnstrecke bei Immenstadt gelöscht

Bereits gelöscht ist dagegen ein Brand auf der Strecke bei Immenstadt im Landkreis Oberallgäu. Laut DB Regio fahren hier alle Züge wieder, es kann aber weiter zu Verzögerungen kommen.