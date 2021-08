03.08.2021, 06:53 Uhr

Böschung hinabgestürzt: Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein Lastwagenfahrer ist am Montag bei Arrach im Kreis Cham von der Fahrbahn abgekommen. Der 34-Jährige wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Er starb noch am Unfallort. Die Bergung des Lkw dauerte bis in die Nacht hinein.