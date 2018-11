26.11.2018, 08:25 Uhr

Börwang: Gruseliger Auftakt der Klausen-Saison

Im Allgäu hat das alljährliche Brauchtum des Klausentreibens begonnen: Mehr als 400 gruselige Gestalten tummelten sich am Wochenende in Börwang. Weiter geht es dann rund um den Nikolaustag in Haldenwang, Sonthofen und vielen weiteren Dörfern.