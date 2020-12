Böllerverbote: Eilanträge am Ansbacher Verwaltungsgericht

Gegen das Böllerverbot an Silvester gehen derzeit beim Verwaltungsgericht Ansbach immer mehr Eilanträge aus verschiedenen Kreisverwaltungsbehörden ein, so der Sprecher des Gerichts, Alexander Heinold. Derzeit werde geprüft, ob alle Anträge formal zulässig seien. Zulässig sind nur schriftliche Anträge, die per Brief oder Fax eingegangen sind. Sind die Anträge formal korrekt, entscheidet eine dreiköpfige Kammer umgehend darüber, ob den Eilanträgen stattgegeben wird. Bislang sind in Ansbach zwölf Eilanträge aus verschiedenen Kreisverwaltungsbehörden eingegangen: aus dem Landkreis Roth, aus Nürnberg, Erlangen, Ansbach sowie den Landkreisen Ansbach und Erlangen-Höchstadt. Erste Entscheidungen könnten noch am späten Nachmittag erfolgen, so Heinold.

Sobald ein Eilantrag eingegangen sei, werde die jeweils zuständige Behörde darüber informiert. Heinold betont, dass jeder Eilantrag sehr individuell sei, auch was die Gründe angehe. Deshalb müsse jeder Antrag genau geprüft werden. Wird ihm stattgegeben, gilt dies auch nur für den entsprechenden Fall. Auch darüber wird die jeweils betroffene Behörde informiert.

Vorreiter Verwaltungsgericht Augsburg

Die Eilanträge in Ansbach gehen auf eine Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom Dienstag zurück. Die Stadt Augsburg hatte ein Feuerwerks-Verbot auf allen privaten Grundstücken der Stadt erlassen. Mit einem Eilantrag hatte sich daraufhin ein Kläger an das Verwaltungsgericht in Augsburg gewandt. Das urteilte inzwischen, dass ein weitgehendes Verbot unzulässig ist.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof bestätigt Entscheidung

Diese Entscheidung hat auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt. Das Gericht begründet seine Entscheidung damit, dass aufgrund der geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen keine darüber hinausgehenden Kontakte und Ansammlungen zu befürchten seien, die durch das Feuerwerksverbot unterbunden werden könnten. In der Erläuterung steht weiter: "Für das Jahr 2020 sei zwar ein generelles Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk an Verbraucher, jedoch kein allgemeines Verwendungsverbot eingeführt worden." Auch das Argument der Stadt, Krankenhäuser könnten durch Verletzte überlastet werden, ließ der Verwaltungsgerichtshof nicht gelten, weil die Rechtsgrundlage nach Ansicht des Gerichts nicht richtig war. Die Stadt hatte sich auf das Infektionsschutzgesetz berufen, die richtige Rechtsgrundlage wäre aber das Sprengstoffgesetz.