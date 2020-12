Böllerverbot in Mittelfranken, Alternativen und Silvester-Regeln

Die Landratsämter und die kreisfreien Städte in Mittelfranken haben aufgrund des Corona-Lockdowns ein Böllerverbot an Silvester und Neujahr beschlossen. Laut Mitteilung mehrerer Kommunen bezieht das Verbot ausdrücklich auch private Flächen wie den eigenen Garten oder Balkone mit ein.

Krankenhäuser sollen entlastet werden

Demnach sei der Grund für das Verbot die angespannte Situation in den Krankenhäusern. Sowohl die Belegung der Kliniken als auch die Belastung der Mitarbeitenden habe längst eine kritische Grenze überschritten. Mit diesem Schritt erhoffen sich die mittelfränkischen Kreisverwaltungsbehörden Patienten durch Feuerwerksverletzungen zu vermeiden. Allein im Bereich der Rettungsleitstelle Nürnberg habe es vergangenes Silvester zwischen 18.00 und 6.00 Uhr 186 Notfalleinsätze sowie 90 Brandeinsätze mehr gegeben als an anderen Tagen.

Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) bekräftigt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, dass nur mit Tischfeuerwerk und im kleinen Kreis gefeiert werden soll – um Nürnberger Krankenhäuser zu entlasten. "Es geht uns darum, die Verletzungsgefahr zu vermeiden. Die Krankenhäuser sind voll und wir brauchen keine Brandverletzen zusätzlich", so König.

Feiern im kleinen Kreis ist angesagt

Es sei ein anderes Silvester in diesem Jahr, das solle im kleinen Kreis, am besten mit der Familie verbracht werden. Er selbst feiere ins neue Jahr zu dritt. "Ich kann nur jedem raten, den maximalen Rahmen auch nicht komplett auszuschöpfen. Wir sollen und wir wollen alle gesund bleiben", so der Oberbürgermeister.

Sich draußen – außerhalb des eigenen Grundstücks – in Ansammlungen zu treffen, um Feuerwerk abzubrennen sei nach der bayerischen Infektionsschutzverordnung kein triftiger Grund. Auch Feuerwerk, das aus dem vergangenen Jahr übrig wäre, dürfe nicht abgebrannt werden. Nur Tischfeuerwerk oder auch "Sternlasspeier" dürften zuhause verwendet werden. Sie gehören zu den Feuerwerkskörpern der Kategorie F1, die es das ganze Jahr über gibt und die jeder ab zwölf Jahren kaufen und abbrennen darf – auch in diesem Jahr. Dazu zählen etwa Knallerbsen, Partyknaller, Bodenwirbel, Eisfontänen, Wunderkerzen und Ähnliches.

Keine Ausnahme an Silvester

Auch Robert Pollack, Leiter des Nürnberger Ordnungsamtes, betont, dass auch an Silvester die Wohnung zwischen 21.00 Uhr und 5.00 Uhr nicht verlassen werden darf. Mit dem Ende der Weihnachtsfeiertage gelten in ganz Bayern wieder die Corona-Beschränkungen: Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich somit treffen, auch an Silvester und Neujahr.

Garten und Balkon ja – Gemeinschaftsanlagen nein

Da der eigene Garten, Balkon oder Terrasse zur Wohnung zählen, können sich Feiernde dort natürlich aufhalten, soweit sie die Kontaktbeschränkungen einhalten, so Pollack weiter. "Das heißt außerhalb meiner Grundstücksgrenze befinde ich mich im Bereich der nächtlichen Ausgangssperre. Dazu gehören auch die Bereiche von Gemeinschaftsanlagen, wie zum Beispiel Grünanlagen oder Garagenhof von einer Wohnanlage. Auch dort darf ich mich nach 21.00 Uhr nicht aufhalten."

Die Heimreise von einer Silvesterfeier gilt ebenfalls nicht als triftiger Grund seine Wohnung zu verlassen. Sprich: Wer bei Freunden oder Familie das neue Jahr begrüßen möchte, muss dort auch die Nacht bis 5.00 Uhr morgens verbringen und kann sich dann auf den Heimweg machen.