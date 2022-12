Böllern an Silvester: Wo ist was erlaubt in Mittelfranken?

Ob und wie man Silvester mit Feuerwerk und Böllern feiern kann, das regelt jede Stadt und Gemeinde ganz individuell. In manchen gilt ein generelles Böllerverbot, in anderen nicht. In manchen Städten sind das Abfeuern von Feuerwerksraketen und Böllern nur in bestimmten Zonen der Altstadt verboten. Hier einige Beispiele aus Mittelfranken:

In Nürnberg: Feuerwerksfreie Zone an der Kaiserburg ...

Die Stadt Nürnberg hat ein Feuerwerksverbot in Teilen der Nürnberger Innenstadt und an der Kaiserburg erlassen. Dort dürfen an Silvester keine Böller und Raketen abgebrannt werden. Außerdem dürfen an der Stadtfreiung, von der aus ein guter Blick über die Innenstadt möglich ist, keine Glasflaschen, Gläser und ähnliche zerbrechliche Gegenstände mitgeführt werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Ein Sicherheitsdienst werde dort den Zugang kontrollieren und auch Taschenkontrollen durchführen.

... und Teilen der Innenstadt

Die Zonen erstrecken sich vom Gebiet rund um die Burg über die Burgstraße, das Areal um die Sebalduskirche, die Frauenkirche, den Hauptmarkt und die Königsstraße bis hin zur Lorenzkirche und die Bereiche drum herum. Die Polizei führt nach Informationen der Stadt dort Kontrollen durch. Verstöße können mit hohen Bußgeldern geahndet werden.

Außerdem gibt es Verkehrsbeschränkungen im Bereich der Burg, um die Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsdienste freizuhalten.

Keine speziellen Verbote in Fürth und Erlangen

In den Nachbarstädten Fürth und Erlangen gibt es keine speziellen Verbotszonen zu Silvester. Hier gelten die allgemeinen Böller-Verbote, laut denen das Zünden von Feuerwerkskörpern in der unmittelbaren Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie etwa Fachwerkhäusern auch zum Jahreswechsel untersagt ist.

Kein Geböller in Ansbacher Altstadt

In der Ansbacher Altstadt darf an Silvester nicht geböllert werden. Das gab die Stadt in einem Schreiben bekannt. Außerdem ist das Abfeuern von Raketen und anderem Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kindergärten und Altersheimen untersagt.

Verbot in Altstadt von Dinkelsbühl, Neustadt a.d. A. und Rothenburg

Auch in Neustadt an der Aisch und in Dinkelsbühl (Lkr. Ansbach) sollen Bürgerinnen und Bürger in der Altstadt auf Feuerwerk verzichten.

Schon vor Corona, im Jahr 2019, sprach die Stadt Rothenburg ob der Tauber (Lkr. Ansbach) zum Schutz der alten Gebäude im gesamten Altstadtbereich ein Feuerwerksverbot aus. Stattdessen findet das sogenannte Silvesterfunkeln – eine Lichtershow mit Livemusik – am Marktplatz statt.