Böller-Verbot in München: Silvester-Feuerwerk wird eingeschränkt

Der Kreisverwaltungsausschuss im Münchner Stadtrat hat mehrheitlich beschlossen, dass in München das Abbrennen von Feuerwerk eingeschränkt werden soll. Nur die Bayernpartei stimmte dagegen. Laut Beschluss sind künftig Böller in "dicht besiedelten Innenstadtgebieten" verboten. Dieses Verbot greift schon für den kommenden Jahreswechsel.

Licht- und Lasershow statt Feuerwerk

Außerdem darf auf dem Marienplatz und in der Fußgängerzone künftig auch kein privates Feuerwerk mehr gezündet werden. Dies wird mit der Gefahrenabwehr begründet. In diesem Bereich ist es laut Polizei an Silvester 2018 zu einer erheblichen Gefährdung von Personen und Sachwerten gekommen. Alternativ will die Stadt Licht- und Lasershows anbieten.

"Wir wollten, dass die Münchnerinnen und Münchner fröhlich und vor allem gesund ins neue Jahr kommen." SPD-Fraktionssprecher Christian Pfaffinger

Für ein komplettes Feuerwerksverbot, so hieß es bereits im Vorfeld, müsste das bundesdeutsche Sprengstoffgesetz geändert werden. Genau für solch eine Änderung solle sich der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Bundesinnenministerium und beim Deutschen Städtetag stark machen, so der heutige Beschluss des Stadtrats.

Gesetz: Einschränkung auf Böller streichen

Im Sprengstoffgesetz heißt es konkret, dass in dicht besiedelten Gebieten Böller "mit ausschließlicher Knallwirkung" verboten werden können. Würde man diese Einschränkung auf Böller im Bundesgesetz streichen, wäre es möglich, Feuerwerk generell in dicht besiedelten Gebieten zu verbieten. Anwendbar wäre das dann, so ein Sprecher der Stadt, auf das gesamte Gebiet innerhalb des Mittleren Rings.