Bodenwöhr: Zweiter Corona-Test von Urlaubsrückkehrer negativ

Der junge Mann aus Bodenwöhr, der nach einer Geburtstagsfeier als Corona-positiv galt, ist jetzt negativ. Das hat ein zweiter Test ergeben, wie das Landratsamt Schwandorf berichtet. Spekulationen um einen Laborfehler beim Corona-Test des 20-jährigen Urlaubs-Heimkehrers aus Italien hat das Landratsamt heute Nachmittag mit Nachdruck zurückgewiesen. Zuvor berichtete die Mittelbayerische Zeitung, dass eine mögliche Testpanne Grund für die widersprüchlichen Ergebnisse sein könnte.

Landratsamtsprecher: "Keine Ungereimtheiten"

Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk (Studio Niederbayern/Oberpfalz) sagte der Sprecher des Amts, Hans Prechtl, wörtlich: "Da gibt es überhaupt keine Ungereimtheit. Das liegt im völlig normalen Bereich, dass ein Corona-Test am 13. August positiv ausfällt und am 19. August negativ, wie in diesem Fall. Offenbar ist der Betroffene inzwischen gesund geworden."

Maßnahmen getroffen

Die Maßnahmen des Landratsamts, vor allem die Verhängung einer Quarantäne für rund 120 Besucher eines Geburtstagsfests auf dem Sportplatz des SV Alten- und Neuschwand seien "selbstverständlich gerechtfertigt und notwendig gewesen".

Lage "völlig klar"

Alle Gerüchte und Spekulationen, die das Vorgehen in Zweifel ziehen, wies der Sprecher zurück und ergänzte: "Die Lage ist völlig klar. Wenn nach einem Rachenabstrich an der Grenze in Kiefersfelden das Testergebnis positiv ist, müssen wir unter allen Umständen auf Nummer sicher gehen und alle Kontaktpersonen unter Quarantäne stellen."

Vorsicht walten lassen

Das sei geschehen. Dass ein Rachenabstrich bei dem Betroffenen sechs Tage nach dem ersten Test negativ ausfalle, sei schon möglich. Aus der Tatsache, dass alle Kontaktpersonen negativ getestet wurden, lässt sich nicht ableiten, dass der Test an der Grenze bei Kiefersfelden ebenfalls negativ hätte ausfallen müssen.

Zweite Testung aller Kontaktpersonen angekündigt

An einer zweiten Testung aller Kontaktpersonen des 20-Jährigen will das Landratsamt festhalten. Ebenso wie der Patient wieder gesund geworden ist und sich das Testergebnis geändert hat, wäre es möglich, dass in Kontaktfällen die Krankheit beim ersten Test noch nicht ausgebrochen war, aber der zweite Test positiv sein könnte, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts Schwandorf.

Fall sorgte für viel Aufsehen

Der Fall hatte in den vergangenen Tagen für viel Aufsehen gesorgt. Der jetzt negativ getestete 20-jährige Mann hatte nach einer Italien-Reise an einer Geburtstagsfeier in Bodenwöhr mit rund 100 Gästen teilgenommen. Viele Gäste mussten daraufhin in Quarantäne. Der Mann hatte angegeben, erst nach der Feier von der angeblichen Infektion erfahren zu haben.