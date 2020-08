Massenquarantäne in Bodenwöhr: Zweite Testreihe negativ

Wie das Landratsamt mitteilte, sind alle 114 Testergebnisse negativ. Die Quarantäne der Betroffenen endet heute mit dem 14. Tag nach dem Kontakt. Ein nach einer Italien-Reise positiv auf das Coronavirus getesteter Mann hatte am 14. August an einer Geburtstagsfeier mit rund 100 Gästen teilgenommen - noch bevor er sein Ergebnis erhalten hatte, wie ein Landratsamtsprecher sagte.

Party verursachte Massenquarantäne

Der Mann hatte sich am Tag vor der Feier bei der Rückkehr aus Italien an der Grenze bei Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) testen lassen. Anschließend war er davon ausgegangen, binnen 24 Stunden über ein eventuell positives Ergebnis informiert zu werden. Als keine Nachricht kam, ging er zu der Feier, die in Bodenwöhr in einem Zelt auf einem Sportplatz stattfand. Alle Gäste mussten deshalb in die 14-tägige Quarantäne.

Nach dem Stand vom 28. August gibt es Im Landkreis Schwandorf sechs neue Corona-Infektionen: Fünf davon in Schwarzenfeld, eine neue Infektion in Wernberg-Köblitz.