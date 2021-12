Bodenuntersuchungen auf Rothenburger Recyclinghof angeordnet

Acht Monate nach dem Großbrand auf dem Recyclinghof in Rothenburg ob der Tauber ist noch immer nicht restlos geklärt, ob der Boden auf dem Betriebsgelände belastet ist. Das Landratsamt Ansbach habe deshalb nun genauere Bodenuntersuchungen angeordnet, sagte Pressesprecher Fabian Hähnlein dem Bayerischen Rundfunk: Diese sollen Aufschluss darüber geben, ob infolge des Brandes landwirtschaftliche Nutzflächen beeinträchtigt wurden.

Erste Bodenproben reichen nicht aus

Das vom Brand betroffene Unternehmen hatte zwar erste Untersuchungen vorgenommen. Diese Proben reichten aber nicht aus, so der Pressesprecher. Die Maßnahmen sollen voraussichtlich im Frühjahr durchgeführt werden. Zuerst hatte die Fränkische Landeszeitung darüber berichtet.

Ein Großbrand auf dem Recyclinghof in Rothenburg ob der Tauber hatte am 28. April einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Die Polizei ging nach den Untersuchungen der Brandfahnder von einem technischen Defekt als Brandursache aus.