Bodenseeschifffahrt: Weiße Flotte sticht wieder in See

Nach der Winterpause sticht an diesem Sonntag die Weiße Flotte wieder in See. Die Schiffe der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU), zu denen auch die am Bodensee zählen, starten in die Sommersaison.

Von der Saison 2023 erhoffen sich die Betreiber wieder gut ausgelastete Schiffe. Denn das Jahr 2022 war trotz der wieder besseren Fahrgastzahlen nicht mit einem normalen Jahr vor den Corona-Einschränkungen vergleichbar, wie der VSU-Vorsitzende Norbert Reuter mitgeteilt hat. Die Energie- und Treibstoffpreise machten allen Unternehmen zu schaffen und erforderten wirtschaftlich vorausschauendes Handeln. "Aber wir blicken hoffnungsvoll auf die Saison und wünschen uns, dass viele Menschen den Weg zu uns finden und auch der Wettergott uns gewogen ist", so Reuter.

Grenzübergreifende Freundschaft

Für ihn ist der erste Höhepunkt der Sommersaison die 50. Internationale Flottensternfahrt am 29. April. Ziel der Schiffe sei Konstanz, wo sie eine Sternformation bildeten – ein nautisches Manöver, das Geschicklichkeit erfordert. So wolle man die grenzübergreifende Freundschaft zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz feiern, heißt es in einer Mitteilung.

Die Saison 2023 dauert bis Mitte Oktober, für Vielfahrer gibt es die Saison-Card für 295 Euro. Während dieser Zeit fahren die Schiffe im Linienverkehr nach festem Fahrplan: Von Schaffhausen bis Kreuzlingen, von Radolfzell bis zur Insel Reichenau, von Konstanz nach Überlingen und Bregenz, von Lindau nach Romanshorn und von Rorschach bis Kreuzlingen/Insel Mainau.