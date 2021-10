Bodenseefischer sind unzufrieden mit Fangsaison

Roland Stohr wirft ein Netz aus. Dazu lässt er Schleife um Schleife ins Wasser gleiten, während der Motor des Fischerbootes vor sich hin blubbert. Er ist mit einem Kollegen nochmal rausgefahren auf den Bodensee – es ist einer der letzten Fänge in diesem Jahr.

Fischer fangen immer weniger Felchen im Bodensee

Bisher sind die Fischer am bayerischen Bodensee nicht sonderlich zufrieden mit dem Fang in diesem Jahr. Roland Stohr ist ihr Sprecher. Er sagt: "Es ist bescheiden." Besonders der Fang der Renken, die am Bodensee Felchen heißen, bereitet ihnen Sorge. Denn die Fischer fangen immer weniger von ihnen.

Schonzeit für Fische hat begonnen

Heute beginnt bayernweit die Schonzeit für die als Speisefisch belieben Felchen – etwa am Ammersee, am Chiemsee, am Starnberger See, Kochelsee und auch am Bodensee. Bis Anfang Januar dürfen die Fische nicht mehr gefangen werden, außer beim Laichfischfang Ende November/Anfang Dezember. Dabei holen die Fischer laichreife Weibchen aus dem Wasser, der Laich wird abgestreift und in die Brutanstalten gebracht. Dort werden die Fische herangezogen und im Frühjahr wieder ausgesetzt. Davon erhofft man sich steigende Populationen und Erträge für die Fischer.

Quagga-Muschel frisst Felchen die Nahrung im Bodensee weg

Warum werden die Felchen am Bodensee immer weniger? Die Gründe sind vielfältig.

Zum einen finden sie immer weniger Nahrung. Zum Beispiel, weil der Bodensee im Vergleich zu den 1980er-Jahren heute sehr sauber ist.

Außerdem gibt es mehr Konkurrenz: Die aus dem Schwarzen Meer eingeschleppte Quagga-Muschel etwa frisst viel Plankton und damit die Nahrungsgrundlage der Fische. Sie breitet sich nach wie vor stark im Bodensee aus und fühlt sich auch gerade deshalb wohl, weil das Wasser durch den Klimawandel immer wärmer wird. Die Fische dagegen bringt das in Gefahr.

Stichling frisst Felchen-Eier

Auch der Stichling macht sich über dieselbe Nahrung her wie die Felchen und frisst darüber hinaus noch ihre Eier – und das in weit größerem Umfang als bisher gedacht, wie eine Studie der Fischereiforschungsstelle Langenargen jüngst bestätigt hat.

Zudem macht den Fischen der Kormoran zu schaffen. Die schwarzen Vögel fressen am Bodensee mittlerweile so viel Fisch im Jahr, wie die Fischer fangen.

Fischerei: Fangzahlen am Bodensee nehmen ab

Für dieses Jahr liegen noch keine offiziellen Zahlen vor, im vergangenen Jahr hatten die Berufsfischer 295 Tonnen Fisch aus dem Bodensee geholt. Das war in etwa so viel wie in den fünf Jahren davor, aber deutlich weniger als zum Beispiel zwischen 2012 und 2014. Die Fangzahlen insgesamt nehmen seit Jahrzehnten ab. 2019 war das schlechteste Fangjahr seit Beginn der Statistik im Jahr 1910.

Inzwischen fängt jeder Fischer im Schnitt wieder etwas mehr als vier Tonnen Fisch. Das liegt aber nicht etwa daran, dass die Population wieder zunimmt, sondern daran, dass es immer weniger Hochseepatente gibt, also eine entsprechende Erlaubnis zum Fischen. Die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) – ein Gremium das die Fischerei am Bodensee grenzübergreifend regelt – reduziert die Patente Jahr um Jahr. So gibt es immer weniger Berufsfischer. Diejenigen, die noch eine Erlaubnis haben, fangen dafür wieder mehr als früher.

Fischer wollen auf andere Fische umsteigen

Die Fischer fordern inzwischen ein Umdenken auch in der Gastronomie. Denn auch wenn immer weniger Felchen im Bodensee gefangen werden, den Touristen wird der Fisch in Restaurants trotzdem verkauft. Allerdings kommt er dann oft aus dem Ausland. Die Fischer wollen Gastronomen und Touristen deshalb in den kommenden Jahren andere Fischarten schmackhaft machen, zum Beispiel die Rotaugen. Die wurden in diesem Jahr schon auf der Gartenschau in Lindau gern gegessen – ein Lichtblick für die Fischer.