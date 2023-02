Klimawandel könnte "Seegfrörne" am Bodensee künftig verhindern

Stockenten sitzen auf einer Eisscholle im Kleinen See zwischen der Lindauer Insel und dem Festland. Ein Schwan ist im Landeanflug. Er setzt mit seinen Füßen auf dem Eis auf, rutscht mehrere Male seitlich weg, landet schließlich ungelenk und rutscht mit dem Hinterteil ins Wasser. Eigentlich friert es hier meist schnell zu, weil das Wasser ziemlich flach ist. Aber trotz Minusgraden in den Nächten schließt sich die Eisdecke zurzeit nicht. Kaum vorstellbar, dass der Uferbereich oder der komplette Bodensee zufrieren. Und das hat nicht nur mit den wärmer werdenden Wintern und der wärmeren Luft aufgrund des Klimawandels zu tun.

Bodensee-Wasser heute viel wärmer als früher

"Wir haben heute mehr Wärme im See als vor 30, 40, 50 Jahren", sagt Martin Wessels vom Seenforschungsinstitut in Langenargen dem BR. Der Wissenschaftler hat die Temperaturveränderung des Wassers anhand langjähriger Daten genau untersucht. Und es zeigt sich: Selbst in 250 Metern Tiefe ist es wärmer als früher. An der Oberfläche ist das Bodenseewasser im Schnitt der vergangenen 30 Jahre sogar 1,3 Grad wärmer geworden als in den 30 Jahren davor.

Außerdem zeigt sich laut Wessels: Früher war es insgesamt kälter. Der Bodensee friert nur komplett zu, wenn die gesamte Kälte aus dem Wasser entweicht. Dazu braucht es Wind zur Durchmischung des Wassers, und über Monate hinweg kontinuierlich kalte Temperaturen. Der voranschreitende Klimawandel macht ein solches Jahrhundertereignis zunehmend unwahrscheinlich.

Bodensee friert nur alle 100 Jahre komplett zu - zuletzt 1963

Zwar kann die Wissenschaft nicht ausschließen, dass es auch in Zeiten des Klimawandels kalte Phasen oder extreme Wetterphänomene gibt; und dann könnte der See irgendwann auch wieder komplett zufrieren. "Aber die Wahrscheinlichkeit dafür sinkt natürlich rapide ab, je wärmer unsere Erdhalbkugel oder der gesamte Globus wird", sagt Martin Wessels.

Statistisch gesehen friert der Bodensee aber ohnehin nur etwa alle 100 Jahre komplett zu. Zuletzt war das 1880 sowie im Jahr 1963 der Fall. Damals, vor genau 60 Jahren, lagen die Temperaturen schon ab Oktober unter null. Über Monate blieb es eiskalt. Ab Januar froren erst die Uferbereiche zu, dann die flacheren Stellen bei Überlingen und schließlich der ganze See. Anfangs war es sehr gefährlich, das Eis zu betreten - die Seegfrörne forderte auch Todesopfer. Am bayerischen Ufer in Nonnenhorn wurde die Eisfläche am 9. Februar offiziell freigegeben. An das Jahrhundertereignis erinnert heute noch ein Gedenkstein: "Das Eis überwand die Grenze und schuf ein Band der Freundschaft", ist dort zu lesen.

Auch Flugzeuge landeten auf dem Eis

Ab Anfang Februar 1963 konnten zehntausende Spaziergänger über den Bodensee nach Österreich und in die Schweiz laufen, es gab Prozessionszüge und gemeinsame Autofahrten. Selbst Flugzeuge landeten auf dem Eis, etwa vor dem Lindauer Hafen. Von dort aus gab es kurze Rundflüge. Aus allen Anrainer-Staaten kamen die Menschen zu gegenseitigen Besuchen. Auch Schülerinnen und Schüler nahmen den Weg auf sich. Provisorische Würstelbuden wurden aufgestellt und manch einer ließ sich auf Kufen vom Wind in den Segeln übers Eis ziehen. Rund einen Monat dauerte das Spektakel, bis 10.März, steht auf dem Gedenkstein in Nonnenhorn. Dann war das Eis geschmolzen.