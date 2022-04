Bodensee-Schifffahrt: Start in die neue Saison

Der Saisonstart der Bodensee-Schifffahrt hatte sich in den vergangenen beiden Jahren unter dem Eindruck der Corona-Pandemie um mehrere Wochen nach hinten verschoben; viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) auf deutscher Seite mussten in Kurzarbeit. Davon waren Kapitäne ebenso betroffen wie Technikerinnen und das Kassenpersonal.

Wieder mehr Fahrgäste

Im Vergleich zu 2020 waren vergangenes Jahr schon wieder mehr Menschen mit den Schiffen auf dem Bodensee unterwegs, als zu Beginn der Pandemie. Laut den Vereinigten Schifffahrtsunternehmen (VSU), wozu neben den BSB auch die Vorarlberger und Schweizer Schiffsbetriebe gehören, ist das allerdings "nicht mit den Jahren vor Corona vergleichbar".

Schutzmaßnahmen an Bord

Normalerweise befördert die BSB mit mehr als zwei Millionen Passagieren fast doppelt so viele wie während der Pandemie, als es gut eine Million Gäste waren. Der finanzielle Verlust liegt laut einem BSB-Sprecher bei sechs Millionen Euro. Es wird nach wie vor Schutzmaßnahmen an Board geben: So gilt eine Maskenpflicht in den Innenräumen; an Deck muss Abstand gehalten werden. Dennoch blicken die Schiffsbetriebe positiv auf die neue Saison.

Flottensternfahrt vor der Lindauer Insel

In diesem Jahr soll wieder die traditionelle Flottensternfahrt stattfinden, bei der Schiffe aus allen Anrainerstaaten, also auch aus Österreich und der Schweiz auf einem Punkt zufahren und sich auf dem See in Sternformation treffen. Heuer ist das für Ende April vor der Lindauer Insel geplant.

Erstes großes Passagierschiff mit Elektroantrieb

Außerdem soll ab Juli das erste große Passagierschiff mit Elektroantrieb auf dem Bodensee unterwegs sein. Es wird zurzeit noch fertiggestellt und soll im Sommer vor allem im Überlinger See im Einsatz sein. Es wird kleiner und langsamer sein als die bisherigen BSB-Schiffe, aber trotzdem Platz für 300 Passagiere bieten. Um Energie zu sparen ist es als Katamaran auf zwei Kufen geplant. Durch die Photovoltaikanlage auf dem Dach kann Strom erzeugt werden. Damit wird die Batterie für das Bordnetz und den Motor unterstützt. Dennoch muss der Akku in der Mittagspause und in der Nacht wieder aufgeladen werden.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!