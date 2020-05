Bodensee-Schiffe fahren wieder - aber nicht in Bayern

Die bayerischen Häfen dürfen die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe nicht ansteuern. Fahrgäste können somit nur in Häfen in Baden-Württemberg zusteigen und aussteigen. Nach einer langen Winterpause gilt erstmal ein reduzierter Fahrplan der Vorsaison, das heißt, am Anlegesteg in Kressbronn endet die Fahrt in östlicher Richtung, dann geht es wieder zurück Richtung Konstanz.

Die Hälfte der Bodensee-Häfen wird angesteuert - mit halber Flotte

Alle Häfen in Bayern, in Österreich und auch in der Schweiz dürfen die Schiffe der Bodensee-Schiffsbetriebe, kurz BSB, vorerst nicht anfahren. Die weiße Flotte verkehrt demnach also nur im Bundesland Baden-Württemberg, dort sind aber immerhin etwa die Hälfte der Bodensee-Häfen. Es ist auch nicht die gesamte Flotte wieder im Einsatz, sondern nur die halbe. Von 14 Fahrgastschiffen der "weißen Flotte" werden sieben Schiffe in See stechen. Laut BSB wird die weiße Flotte voraussichtlich ab Pfingsten wieder bayerische Häfen ansteuern können.

Schiffe starten wegen Corona-Pandemie später

Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Saisonstart bei den Bodensee-Schiffsbetrieben sehr verzögert. Auch die Segel-Regatta konnte nicht stattfinden. Das Unternehmen hat Kurzarbeit beantragt.