Bodensee-Fischerei: Wie soll es weitergehen?

Fünf Anrainer hat der Bodensee: Neben Der Schweiz, Österreich und Liechtenstein sind auch die deutschen Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern einzeln vertreten, wenn es um die Zukunft der Bodensee-Fischer geht. Sie leiden unter immer kleineren Fangmengen.

Kormorane fressen den Fischern die Fische weg

Und das liegt nicht nur am Kormoran: Die Vögel fressen pro Jahr inzwischen genauso viel Fisch, wie die Fischer aus dem See holen. Zweiter Grund: Das Bodensee-Wasser ist so sauber - und damit nährstoffarm - geworden, dass weniger Fische davon leben können. Beliebter Speisefisch aus dem Bodensee sind die Felchen: Die sind inzwischen deutlich kleiner.

Um diese Probleme geht es auf der "Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei" (IBKF) zu der die Schweiz auf den Säntis eingeladen hat. Bayern ist mit einem Vertreter aus dem Landwirtschaftsministerium dabei.

Feinschmecker sollen auch mal anderen Fisch ausprobieren

Am Bodensee haben Fischer und Gastwirte schon versucht, gegenzusteuern: Mit dem Hinweis "Wildfang Bodensee“ wollen sie Gästen und Kunden auch andere Bodenseefische - neben den Felchen - schmackhaft machen. Das Prädikat mit dem Logo - ein blauer Fisch mit gelber Kochmütze - ist gesetzlich geschützt.