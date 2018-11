23.11.2018, 06:30 Uhr

Bocksbeutel-Christbaum in Nordheim

Ein außergewöhnlicher Weihnachtsbaum schmückt ab heute die Maininsel in Nordheim. Auf einem Metallgerüst, das einer Tanne nachempfunden ist, stecken 1.100 Mini-Bocksbeutel. Sie erinnern an das Jubiläum, das der Winzerort in diesem Jahr feiert.