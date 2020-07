Bobinger Unternehmen stellt behindertengerechten Reisebus vor

Im Nahverkehr ist Barrierefreiheit längst angekommen: in den Niederflurbussen kommen Rollstuhlfahrer in der Regel gut von A nach B. Im Reisebusverkehr ist das oft noch anders. Es gibt Treppen am Einstieg und einen engen Durchgang. Der Bobinger Busunternehmer Ziegelmeier hat dafür jetzt eine Lösung. In der Flotte gibt es einen Bus, der an der Hintertür die Rollstuhlfahrer per Lift an Bord bringen kann.

Mehr Komfort im Bus

Im Bus können sich die Reisenden mit Behinderung dank moderner Technik frei bewegen. Auch Gänge auf die Toilette sind während der Reise ohne Helfer möglich. Die Reisenden kommen deswegen auch schneller an ihr Ziel. Bisher musste der Bus nämlich für Toilettenpausen spezielle Raststätten mit Behindertentoiletten anfahren. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Bald startet der Bus zur Jungfernfahrt: es geht an den Bodensee.