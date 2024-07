Boateng-Urteil: Geldstrafe für Fußball-Star unter Vorbehalt

Der frühere Fußballnationalspieler Jérôme Boateng ist am Landgericht München wegen vorsätzlicher Körperverletzung nur verwarnt worden. Er bekam eine Geldstrafe unter Vorbehalt von 40 Tagessätzen zu je 5.000 Euro. Zahlen müsste er nur im Fall einer erneuten Straftat.

Ex-Freundin erhob schwere Vorwürfe

In dem Prozess ging es um Gewaltvorwürfe seiner Ex-Freundin, die auch die Mutter seiner Zwillingstöchter ist. Sie warf Boateng vor, sie in einem Karibik-Urlaub 2018 attackiert und beleidigt zu haben. Er habe eine Kühltasche und ein Windlicht nach ihr geworfen. Später habe Boateng sie angespuckt, an den Haaren gezogen, mit beiden Händen ins Gesicht geschlagen und ihr in den Kopf gebissen. Sie habe sich an den Glasscherben des zerbrochenen Windlichts geschnitten, Hämatome und Schürfwunden erlitten. Er habe ihr gedroht, er werde dafür sorgen, dass die gemeinsamen Kinder in ein Heim kommen, wenn sie ihn wegen des Vorfalls anzeigen sollte.

Die Richterin sprach heute von widersprüchlichen Schilderungen und zog sowohl die Version von Boateng als auch die von seiner Ex-Partnerin in Zweifel.

Verfahren wurde neu aufgerollt

2021 hatte das Amtsgericht München eine Geldstrafe gegen Boateng verhängt: 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro - also 1,8 Millionen Euro. Das Landgericht München I verurteilte Boateng dann im Oktober 2022 in zweiter Instanz wegen Körperverletzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen á 10.000 Euro – insgesamt 1,2 Millionen Euro.

Damit wäre der frühere FC Bayern-Spieler vorbestraft gewesen, wäre das Urteil rechtskräftig geworden. Doch die Revision des heute 35-Jährigen war erfolgreich, ebenso die der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage – also des mutmaßlichen Opfers. Das Bayerische Oberste Landesgericht kassierte das Urteil wegen durchgehender Rechtsfehler. Das Verfahren wurde deshalb neu aufgerollt.

Boateng bestritt die Vorwürfe

Boateng hat die Vorwürfe seiner Ex-Partnerin weitgehend bestritten und die Frau als aggressiven Part in der Beziehung bezeichnet – vor allem, wenn sie getrunken habe, eifersüchtig gewesen sei oder ihren Willen nicht bekommen habe. Auch im Karibik-Urlaub 2018 habe sie ihn angegriffen. Er habe sich nur gewehrt, sie weggeschubst und dabei verletzt. Dafür bat er um Entschuldigung.

Staatsanwaltschaft forderte 1,12 Millionen Euro Strafe

In der dritten Neuauflage des Verfahrens forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen zu 7.000 Euro – insgesamt also 1,12 Millionen Euro. Boatengs Verteidigung plädierte auf eine "moderate Geldstrafe" wegen fahrlässiger Körperverletzung oder die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage nach Ermessen des Gerichts. Der Anwalt sprach von einem "erfundenen Narrativ des Frauenschlägers", einer "für beide Seiten erwartbaren Rangelei" und wechselseitiger Körperverletzung.