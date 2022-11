Befangenheitsantrag im Boateng-Prozess - Razzia bei Security

Die Staatsanwaltschaft München I hat in einer großangelegten Razzia Objekte der Sicherheitsfirma durchsucht, die Jérôme Boateng zu seinem Schutz bei Gericht engagiert hatte. Auch der Kleintransporter, mit dem Boateng zu seinem Prozess gefahren worden war, wurde am Mittwoch vor dem Gerichtsgebäude durchsucht, wie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Anne Leiding, mitteilte.

Prozess unterbrochen

Am Mittag wurde der Prozess unterbrochen, weil sich Boatengs Verteidiger mit ihrem Mandanten über einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter beraten wollten. Der hatte zuvor an die Verteidiger appelliert, von weiteren Beweisanträgen abzusehen, um das Verfahren nicht weiter in die Länge zu ziehen.

Befangenheitsantrag abgelehnt

Ergebnis: Der Befangenheitsantrag wurde gestellt - und abgelehnt. Die Stimmung im Gerichtssaal ist mittlerweile recht gereizt. Jerome Boatengs Verteidiger geben immer wieder Erklärungen ab und stellen Anträge. Der Vorsitzende Richter wirkt zunehmend genervt, ebenso die Staatsanwältin. Sie wirf den Verteidigern vor, dass sie nur schmutzige Wäsche waschen und die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers in Frage stellen wollen.

Ermittlungen gegen vier Security-Mitarbeiter

Die neuen Ermittlungen in dem zweiten Verfahren richten sich nicht gegen Boateng, betonte die Sprecherin, sondern gegen vier Mitarbeiter des von ihm beauftragten Security-Dienstes. Neben dem Wagen vor dem Münchner Gericht seien außerdem weitere Objekte in Hamburg, Niedersachsen und Brandenburg durchsucht worden. Dabei seien auch die Gegenstände, nach denen die Staatsanwaltschaft suchte, sichergestellt worden. Auch Vernehmungen gab es, so wurde etwa der Chef der Sicherheitsfirma nach Angaben Leidings befragt. Die Firma sei von nun an auch nicht mehr für den Schutz von Boateng vor Gericht zuständig, das sei nun Sache der Justizwachtmeister.

Augenzeugin in Angst

Hintergrund der Ermittlungen ist ein Zwischenfall mit dem Sicherheitsdienst am zweiten Prozesstag vor knapp zwei Wochen. Eine Zeugin hatte in dem Verfahren angegeben, sie sei beim Hineingehen ins Gerichtsgebäude gefilmt worden und fühle sich bedroht. Justizbeamte stellten daraufhin die Personalien der Personen fest, die mutmaßlich an dem Vorfall beteiligt waren.

Die Frau, die vor Gericht angab, gesehen zu haben, wie Boateng seine frühere Freundin in einem Karibik-Urlaub attackiert, geschlagen und übel beleidigt habe, war im Zeugenstand in Tränen ausgebrochen. "Da hat man einfach Angst", sagte sie, "dass man bedroht wird oder seine Familie bedroht wird".

Anwälte: Zeugin nicht gezielt gefilmt

Die Anwälte des Fußballprofis betonten nach der Feststellung der Personalien damals, dass der Sicherheitsdienst, der Boateng zum Prozessauftakt am Vortag auch schon betreut habe, lediglich "das Umfeld eruiert" habe, um "die Sicherheitslage Boatengs" bewerten zu können. Es habe sich um eine reine "Objektabklärung" gehandelt, und die Zeugin sei nicht gezielt und auch nur von hinten gefilmt worden.

Strafverfahren eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren wegen des Verdachtes der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen ein. Daran seien auch der Zoll und die Gewerbeaufsicht beteiligt und dies sei völlig unabhängig von dem Körperverletzungsverfahren gegen Boateng, sagte Leiding. Allerdings betonte sie auch, dass kein Zeuge Angst haben dürfe, vor Gericht auszusagen.

(mit Material von dpa)