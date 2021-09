Boateng bestreitet vor Gericht Vorwürfe der Körperverletzung

In dunkelblauem Anzug und weißem Hemd ist der ehemalige FC Bayern-Spieler Jérôme Boateng am Morgen im Verhandlungssaal im Amtsgericht München erschienen - unter großem Medienrummel. Der Vorwurf gegen den Fußball-Weltmeister: vorsätzliche Körperverletzung seiner Ex-Lebensgefährtin. Zum Prozessauftakt hat Boateng die Vorwürfe bestritten.

Im Urlaub soll Boateng seine Ex-Freundin attackiert haben

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 33-Jährigen vor, seine Ex-Lebensgefährtin und Mutter seiner beiden Zwillingstöchter im Juli 2018 bei einem Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln in der Karibik attackiert zu haben. Laut Anklage soll er sie auf der Hotelterrasse unter anderem geschlagen, an den Haaren gezogen, sie auf den Boden geschleudert und dabei heftig beleidigt haben. Außerdem soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft "in voller Wucht" eine Glaslaterne und eine Kühltasche samt Getränken auf sie geworfen haben. Dadurch habe die Frau Schwellungen im Gesicht und ein Hämatom am Auge erlitten. Dazu soll es auch belastendes Foto und Videomaterial geben, das im Prozess noch gezeigt werden soll.

Boateng: Streit beim Kartenspiel

Boateng schilderte den Vorfall vor Gericht anders: Sie hätten gemeinsam mit Freunden im Urlaub am Abend Karten gespielt. Bis dahin sei der Urlaub sehr schön und friedlich verlaufen. "War 'ne gute Stimmung", sagte er - bis zu dem Kartenspiel. Nachdem seine Ex-Freundin und deren Freundin ihm vorgeworfen hätten, beim Kartenspielen gemogelt zu haben, sei die Stimmung eskaliert. Sie hätten dann - wie oft zuvor - um die Frage gestritten, wie sie ihr Leben organisieren sollen. Boateng habe in dem Sommer vom FC Bayern nach Paris wechseln wollen. Außerdem sei es um Treue gegangen und andere Partner. Seine ehemalige Lebensgefährtin sei aggressiv und beleidigend geworden, habe ihn in einem Streit an der Lippe verletzt und auf ihn eingeschlagen. Als er sie dann von sich habe wegschieben wollen, sei sie gestürzt.

Dabei sei er ruckartig vom Tisch aufgesprungen, worauf Gläser und auch das Windlicht, das am Tisch stand, zu Bruch gegangen seien. Auch eine Kühltasche am Boden habe er in Richtung der Freundin gekickt. Die Verletzungen im Gesicht streitet Boateng aber ab. Die Freunde sollen dann dazwischen gegangen sein. Am nächsten Tag habe er sich mit der Ex-Partnerin versöhnt. Sie sei "bester Laune" gewesen. Als Grund für die Vorwürfe der Frau nennt Boateng finanzielle Interessen.

Urteil könnte noch heute fallen

Der Ex-Nationalspieler wirkte bei seinen Ausführungen gelassen. An seiner Seite: Anwalt Kai Walden, der bereits im Vorfeld des Prozesses betont hat, es stehe Aussage gegen Aussage. Auch die Geschädigte sowie weitere Zeugen werden heute noch aussagen. Dieser Donnerstag ist der einzige angesetzte Verhandlungstag. Das Urteil könnte demnach noch im Laufe des Tages gesprochen werden.