BND zieht nach Berlin: Was wird aus dem Gelände in Pullach?

Mit dem Umzug nach Berlin wird in Pullach bei München ein riesiges Gelände frei. Was aber nicht heißt, dass die Gemeinde darauf jetzt nach Belieben neue Wohnung bauen kann.

Die Lage könnte besser nicht sein: Direkt am Isarhochufer, gleich südlich von München - viele hohe Bäume und ein S-Bahn-Anschluss. 30 Hektar umfasst das Gelände, dass der BND in Pullach nun nicht mehr braucht, kein Wunder, dass die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen will. Allerdings nur, wenn der Preis stimmt, sagt Pullachs 1. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund.

Waldschutz vor Wohnungsbau

"Da ist viel Wald mit dabei. Also gilt das Waldgesetz, sprich: Der Wald ist mit zu erhalten. Also diese hochtrabenden Pläne, dass hier eine neue Siedlung entsteht - diesen Zahn werden wir dem Bund schon noch ziehen müssen." Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund

Auch der Denkmalschutz wirkt preisdämpfend

Im westlichen Teil des ummauerten Areals liegt der Sonnenwinkl, in der Nazizeit auch "Mustersiedlung Rudolf Heß" genannt. Der Ensembleschutz verbietet hier größere Eingriffe. Dafür könnte unter anderem eine Dokumentationszentrum über den geschichtsträchtigen Ort entstehen, meint die Bürgermeisterin. Doch das dürfte noch dauern: Der BUND wird das BND-Gelände wohl erst in vielen Jahren verkaufen, weil das Aufräumen noch viel Zeit in Anspruch nehmen wird.