BN warnt vor Gipsabbau in größerem Würzburger Wasserschutzgebiet

Die "Zeller Quellen" westlich von Würzburg versorgen gut die Hälfte der Würzburger Bevölkerung, also etwa 65.000 Menschen, mit Trinkwasser. Schon seit Jahren gibt es Überlegungen, das dazugehörige Trinkwasserschutzgebiet auszuweiten. Es wäre mit 66 Quadratkilometern das zweitgrößte in Bayern. Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) machte sich am Mittwoch (16.11.) erneut für eine schnelle Erweiterung des Wasserschutzgebietes "Zeller Quellen" stark und forderte einen sofortigen Schutz des wertvollen Trinkwassers. Denn aktuell lässt der Baustoffkonzern Knauf die gipsführenden Schichten innerhalb des erweiterten Trinkwasserschutzgebietes untersuchen.

BN: Schutz des Wassers muss Priorität haben

"Die Zunahme von Trockenperioden macht deutlich, dass Wasserschutz oberste Priorität haben muss. Bis zur rechtssicheren Neuausweisung des Wasserschutzgebietes braucht es daher ein Moratorium für die geplanten Eingriffsvorhaben in dem sensiblen Gebiet. Die Ausweisung selbst muss nun rasch vorangetrieben werden", erklärte der BN-Vorsitzende Richard Mergner. Der Bund Naturschutz (BN) befürchtet, dass der Gipsabbau das Trinkwasser gefährden könnte. Bei einer Pressekonferenz in Würzburg informierte er darüber, dass der Knauf-Konzern plant, den Gips in 70 bis 130 Metern Tiefe abzubauen – unterhalb eines Grundwasserleiters.

Um an den Gips zu gelangen, müsse Knauf jedoch diesen Grundwasserleiter durchbohren. Was der Bund Naturschutz befürchtet ist, dass die Leitung des Grundwassers unterbrochen oder das Grundwasser verunreinigt wird. "Wir müssen jedes Restrisiko ausschließen", sagt Steffen Jodl vom Bund Naturschutz. Der BN will erreichen, dass die Probebohrungen sofort gestoppt werden.

Kohleausstieg: Knauf sorgt sich um Gipsnachschub

Knauf zufolge fallen momentan noch große Gipsmengen als Nebenprodukt der Stromgewinnung in Kohlekraftwerken an. Da spätestens 2038 der Kohleausstieg ansteht, suche der Baustoff-Konzern nach neuen Gipsvorkommen, die bis dahin erschlossen sein müssen. Knauf teilte dem BR mit, es halte die Sorgen des Bund Naturschutz für unbegründet. "Das Trinkwasser ist und bleibt sicher", sagt Jakob Herrmann, der die technische Realisierung des Projekts leitet. Knauf beschäftige sich seit Jahrzehnten mit der Lagerstätte und den Bodenschichten.

Bergbau in Wasserschutzgebiet unzulässig

Bergbau ist in einem Wasserschutzgebiet grundsätzlich verboten. Knauf hat deshalb ein Gutachten in Auftrag gegeben, das untersuchen soll, ob der Abbau von Gips mit der Trinkwassergewinnung vereinbar ist. Dafür führt eine Tochterfirma des TÜV Probebohrungen durch. Die Gips führende Schicht liege mehrere Meter unter der grundwasserführenden Schicht – also in sicherem Abstand. Der Abbau untertage werde die Gesteinsschichten, durch die das Grundwasser fließt, nicht berühren, so der Konzern. Wie ein Knauf-Sprecher erklärt, prüfen unabhängige Gutachter derzeit, ob Effekte auf den Wasserfluss zu erwarten sind. Die Auswertung soll im ersten Halbjahr 2023 erfolgen.

Knauf sieht keinen Grund, auf Gipsabbau zu verzichten

Laut Knauf bestätigen alle bisherigen Erkenntnisse die Annahme, dass sichere und für den Abbau geeignete Verhältnisse vorlägen. Unter den wasserführenden Schichten würden Tonschichten liegen und Ton sei besonders undurchlässig. Wenn das Gutachten nächstes Jahr vorliegt, entscheidet das Bergamt Nordbayern über das geplante Bergwerk.

BN zeigt weitere Gefährdungen auf

Neben dem geplanten Gipsabbau könnten laut BN drei weitere Entwicklungen massiven Einfluss auf das größere Wasserschutzgebiet haben: Das Baustoff- und Entsorgungsunternehmen Beuerlein plant, im Westen der Schutzzone eine Deponie der Schadstoffklasse 1 einzurichten. Die wäre laut BN die zweite Deponie für toxisch belasteten Bauschutt in einem bayerischen Wasserschutzgebiet. Außerdem wird die geplante SüdLink-Trasse das Wasserschutzgebiet in einem Bereich mit nur geringem Schutz durch Deckschichten auf einer Länge von knapp zweieinhalb Kilometern kreuzen, genau so wie die geplante Straße B26n im Westen des Wasserschutzgebiets.