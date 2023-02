BN-Studie: Neue Straßen schaden dem Klima mehr als gedacht

Das Ergebnis des Gutachtens ist klar: Der Bundesverkehrswegeplan rechnet die Folgen von Straßenbauprojekten für das Klima schön. Die Beratungsfirma Regioconsult hat die Kurzstudie im Auftrag des Bund Naturschutz erstellt. "Wir gehen davon aus, dass der Plan mit seinen Straßenbauprojekten rechtswidrig ist, weil er die Klimawirkung nicht korrekt berechnet", sagte Werner Reh, Sprecher des Arbeitskreis Verkehr beim BUND.

Bundesstraßen bei Würzburg und Kempten schöngerechnet

Das Gutachten hat geprüft, inwieweit die Berechnungen des Bundesverkehrswegeplans für die Klimafolgen der enthaltenen Projekte plausibel sind, und zwar anhand von vier konkreten bayerischen Beispielen. Im Einzelnen waren das die B 26 neu bei Würzburg, die B 13 Ortsumfahrung Merkendorf (Lkr. Ansbach), die B 16 Ortsumfahrung Ichenhausen/Kötz (Lkr. Günzburg) und die B 12 Kempten-Buchloe.

Moorzerstörung kommt in Zahlen kaum vor

Laut Studienleiter Ralf Hoppe von Regioconsult fielen dabei gravierende Fehler auf. Dass durch den Straßenbau Wälder und vor allem Moore zerstört würden, die bisher Kohlendioxid speichern, falle bei der Berechnung des Klimaschadens für den Bundesverkehrswegeplan beinahe komplett unter den Tisch. Die Menge an CO2, die durch die Zerstörung eines Moores frei wird, sei immens, ökologische Ausgleichsprojekte könnten das nicht kompensieren. Zumal etwa neu gepflanzte Bäume erst nach Jahrzehnten so viel Holz gebildet haben, dass sie ihr Potenzial als Treibhausgassenke ausschöpfen.

Weniger Treibhausgas durch mehr Verkehr? Nicht plausibel

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Berechnung der verkehrsbedingten Emissionen. Obwohl neue Straßen in der Regel zu mehr Verkehr führen und teils eine Verkehrsverlagerung von einer parallel verlaufenden Bahnstrecke auf die Bundesstraße droht, behaupte der Bundesverkehrswegeplan sogar eine CO2-Einsparung durch den Straßenbau. Das sei überhaupt nicht plausibel, so Hoppe. So gebe der Bundesverkehrswegeplan beispielsweise bei der B16 im Kreis Günzburg eine massive Abnahme des betriebsbedingten CO2-Ausstoßes an - trotz deutlicher Verkehrssteigerungen.

CO2-Schaden zu niedrig angesetzt

Der wirtschaftliche Schaden durch das ausgestoßene Treibhausgas, den das Bundesverkehrsministerium in seinem Plan ansetzt, ist laut Regioconsult überdies nicht auf dem aktuellen Stand und damit um den Faktor fünf zu niedrig. Der Bundesverkehrswegeplan rechnet mit 145 Euro pro Tonne CO2 nach aktueller Rechtsprechung lägen die tatsächlichen Kosten aber bei 700 Euro pro Tonne, so der Gutachter. All diese Fehler verfälschten die vorgeschriebene Kosten-Nutzen-Berechnung, die Voraussetzung dafür ist, dass Verkehrsprojekte umgesetzt werden können.

Mergner: Neubau von Straßen stoppen

"Wenn man eine ehrliche Berechnung der Treibhausgasemissionen bei den geplanten Straßenbauprojekten in Bayern macht, kommt man zum klaren Ergebnis, das hier mit falschen Werten gerechnet wurde," sagte der Vorsitzende des Bund Naturschutz, Richard Mergner. Er fordert deshalb von den Verkehrsministern in Bayern und im Bund, alle Straßenneubau-Projekte zu stoppen.

"Wir brauchen Gelder und Planungskapazitäten, um den öffentlichen Verkehr und die Bahn in der Fläche und auszubauen, aber nicht weitere Straßen", so Mergner. Wegen der zutage getretenen Fehler rechnen sich die Umweltschützer außerdem künftig bei Klagen gegen Straßenneubau größere Chancen aus.