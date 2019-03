Bund Naturschutz: Widerstand gegen geplante Hähnchenmastanlage

Der Bund Naturschutz (BN) kündigt massiven Widerstand gegen eine geplante Hähnchenmastanlage mit drei großen Mastställen an, die in Schusteröd bei Massing (Lkr. Rottal-Inn) entstehen und laut BN Platz für rund 75.000 Tiere bieten sollen.

Bau zulässig, wenn öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden

Da für das Vorhaben in Schusteröd keine landwirtschaftliche Privilegierung besteht und somit eine baurechtliche Genehmigung der Anlage nicht möglich wäre, müsste nach BN-Mitteilung die Gemeinde über die Ausweisung eines gewerblichen Sondergebietes in Schusteröd entscheiden. Das Baugesetzbuch sieht dazu vor, dass im Einzelfall Baumaßnahmen im Außenbereich zugelassen werden können, wenn dadurch öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden und die Erschließung gesichert ist. Das jedoch sieht der BN nicht gewährleistet.

Bund Naturschutz kritisiert Gestank und Bedrohung der Natur

Die Kreisgruppe Rottal-Inn des BN befürchtet unter anderem den dadurch entstehenden unangenehmen Geruch, die hohe Feinstaubbelastung, die Bedrohung von Pflanzen und dort lebenden Tieren wie Kiebitze und Feldlerchen und einen "Gülletourismus". Am meisten jedoch kritisiert der BN die geplante Übernahme der Geflügelschlächterei durch einen großen Fleischkonzern - hierzu gebe es bereits drei Angebote.

"Die landwirtschaftlichen Zulieferer hätten es anschließend aber nicht mehr mit einem einheimischen Unternehmer, sondern mit den Rechtsanwälten eines Großkonzerns zu tun." Mitteilung Bund Naturschutz, Kreisgruppe Rottal-Inn

Marktrat stimmt über Projekt ab

Zunächst wird die Gemeinde am Mittwoch (27.03.19) ab 16 Uhr über das Projekt der Hähnchenmastanlage in einer öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses informiert. Bei der nächsten Marktratssitzung am 4. April könnte bereits eine Abstimmung des Marktrates über das Projekt fallen.

Verbot für Bayerns größte Geflügelmastanlage in Eschelbach

In Eschlbach im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen beispielsweise durfte die geplante, größte Geflügelmastanlage Bayerns nicht in Betrieb genommen werden. Das hat die 19. Kammer des Verwaltungsgerichts München entschieden und damit der Klage des Bund Naturschutz stattgegeben. Demnach sei die Masthähnchenanlage kein landwirtschaftlicher Betrieb. Nur als solcher wäre die Anlage unter baurechtlichen Gesichtspunkten im Außenbereich zulässig gewesen.