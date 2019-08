BN beklagt Lichtverschmutzung durch Beleuchtung an Kreisverkehr

Die künstliche Beleuchtung eines neu installierten Kreisverkehrs zwischen Herrieden und dem Ortsteil Rauenzell im Landkreis Ansbach sorgt für Verärgerung bei Umweltschutzpolitiker Josef Göppel (CSU) und dem Bund Naturschutz (BN). Diese sehen hier eine Lichtverschmutzung, die auch Thema beim Volksbegehren "Rettet die Bienen" war.

Künstliche Beleuchtung desorientiert Insekten

Ein entsprechender Artikel wurde so auch in das neue Gesetz mit aufgenommen. Darin heißt es, dass künstliche Beleuchtung im Außenbereich zu vermeiden ist, vor allem in unmittelbarer Nähe von geschützten Landschaftsteilen. Um den Kreisverkehr befindet sich unter anderem eine ökologische Ausgleichsfläche der Firma Schüller. Eine Missachtung der Regelungen hätte Auswirkungen auf Insekten, so der BN, da die künstliche Beleuchtung für Orientierungslosigkeit bei Insekten sorge.

Lichtverschmutzung versus Sicherheit

Schon vor der Fertigstellung des Kreisverkehrs wies Josef Göppel das zuständige staatliche Bauamt Ansbach auf das Problem der Lichtverschmutzung hin und zeigte Lösungsalternativen. Das wären reflektierende Körper oder Lampen, die nur bei Gegenlicht leuchten. Das Staatliche Bauamt wies die Kritik zurück. An dieser Stelle zwischen Herrieden und Rauenzell sei eine Beleuchtung aus Sicherheitsgründen notwendig, da der Kreisverkehr durch seine Nähe zum Ortsrand leicht übersehen werden kann.

Klage, wenn Beleuchtung so bleibt

Man verzichtete im Vorfeld bereits darauf, mehr als vier Scheinwerfer zu installieren, so das Bauamt. Die verwendeten seien zudem dimmbar. Der Bund Naturschutz fürchtet mit Josef Göppel einen Präzedenzfall. Das staatliche Bauamt weist darauf hin, dass andere Kreisverkehre außer Orts nicht beleuchtet werden sollen. Josef Göppel erklärt, dass er rechtliche Schritte einleiten werde, wenn sich an der Beleuchtung des Kreisverkehrs nichts ändert.