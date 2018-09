BMZ Group schafft in Karlstein 300 neue Arbeitsplätze

Am Standort Karlstein wird zusätzlich eine Produktionshalle mit 3.000 Quadratmetern Produktionsfläche gebaut. Die Inbetriebnahme ist für September 2019 geplant. Zeitgleich soll ein 20 Meter hohes Logistikzentrum mit 12.000 Palettenstellplätzen bis Oktober 2019 entstehen, aus dem die Kunden in Europa mit Batterien beliefert werden können. Insgesamt investiert BMZ 120 Millionen Euro, um die Arbeitsplätze am Standort Deutschland langfristig zu sichern. Parallel werden auch die Werke in Polen und in China erweitert.

„Schon 2019 entstehen durch den Neubau alleine im Werk Karlstein weitere 300 Arbeitsplätze.“ Sven Bauer, Eigentümer der BMZ Gruppe.

Global Player mit Hauptsitz in Deutschland

Die BMZ Group ist ein Global Player in der Produktion von Lithium-Ionen-Systemlösungen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und weitere Produktionsstätten in China, Polen und den USA sowie Niederlassungen in Japan und Frankreich. Rund 3.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit für das Unternehmen.

BMZ Standort in Karlstein am Main

BMZ baut am Standort Karlstein Batterien für Kräne, Bagger und Busse, aber auch Rasenroboter sowie Elekrofahrräder. Stark wachsend ist dem Unternehmen zufolge der Bereich der solaren Heimspeicher, die den überschüssigen Strom der Photovoltaikanlage speichern und ein Einfamilienhaus unabhängig vom öffentlichen Stromnetz machen können. Der Speicher ermögliche monatliche Ersparnisse von rund 150 Euro.