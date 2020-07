02.07.2020, 16:16 Uhr

BMW will in Dingolfing jährlich 500.000 E-Antriebe bauen

Das BMW-Werk in Dingolfing will künftig 500.000 Elektroantriebe jährlich bauen. Das kündigte BMW-Chef Oliver Zipse bei der Eröffnung der neuen E-Motorenfabrik in Dingolfing an. Die Mitarbeiterzahl soll dafür mittelfristig sogar verdoppelt werden.