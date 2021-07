BMW-Werk Regensburg stoppt vorübergehend Produktion

Der Autobauer BMW muss seine Produktion in seinem Werk in Regensburg vorübergehend stoppen. Grund ist laut dem Branchendienst "Automobilwoche" der Chipmangel, der momentan der gesamten Automobilbranche zusetzt. Wegen der Corona-Pandemie ist die Produktion und Lieferung der Chips in und aus Asien beeinträchtigt. Zudem kommen die Chip-Firmen offenbar wegen der sprunghaft gestiegenen Nachfrage an Elektronikbauteilen nicht mehr hinterher, berichtete das Handelsblatt.

Chip-Nachschub aus Asien stockt

Demnach wird BMW wegen fehlender Halbleiter diese Woche nicht produzieren. Alle Schichten fallen einer Sprecherin zufolge aus. Direkt im Anschluss beginnt im Regensburger Werk die ohnehin geplante Sommerpause. Diese dauert ebenfalls eine Woche.

Neues Arbeitszeitmodell soll Schwankungen abfedern

Seit Ostern gilt im BMW-Werk Regensburg für tausende Mitarbeiter ein neues Arbeitszeitmodell. Ein Kernpunkt ist die "variable Gangschaltung". Sie ermöglicht es, die Produktionskapazitäten der Nachfrage anzupassen – nach oben wie nach unten.-

Betroffen von den Lieferengpässen bei Halbleiterbauteilen seien neben den Werken in Leipzig und Regensburg auch Dingolfing und Oxford, hieß es.