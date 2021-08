BMW-Werk Regensburg fährt am Montag Produktion wieder hoch

Nach einer Woche Produktionsstopp laufen am Montag Früh die Bänder im BMW-Werk Regensburg wieder an. Eine Werkssprecherin berichtete, dass von Zulieferern genügend Teile im Unternehmen angekommen sind, sodass die Produktion im Zwei-Schicht-Betrieb wieder beginnen kann.

Produktionsstopp betraf 4.500 Mitarbeiter

Betroffen von dem Zwangs-Produktionsstopp waren knapp 4.500 Mitarbeiter. Sie wurden in Kurzarbeit geschickt. Bereits Ende Juli musste BMW seine Produktion stoppen, weil Halbleiter-Bauteile ausgegangen waren.

Regensburg: 940 Autos pro Tag

Anschließend standen Werkferien an, sodass erst zwei Wochen später, am 9. August, die Produktion wieder hochgefahren werden konnte. In Regensburg werden täglich rund 940 Autos zusammengebaut, vor allem die sehr gefragten SUV-Typen X1 und X2.