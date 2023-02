BMW-Werk in Niederbayern: So geht es jetzt weiter

Forderung: Platz- und flächensparend bauen

In einem zweiten Schritt wird der Bebauungsplan von den Gemeinden und dem Landratsamt geändert. Dabei wird die Öffentlichkeit mit einbezogen – das ist gesetzlich vorgeschrieben. Anwohner sowie Verbände können ihre Sorgen und Bedenken im Genehmigungsverfahren äußern und einbringen. Franz Schreyer, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands in Straubing, betonte im BR24-Gespräch, dass sich der Bauernverband mit einer klaren Forderung in das Verfahren einbringen werde: Es müsse platz- und flächensparend gebaut werden.

BMW hält sich noch bedeckt: Infoveranstaltung nächste Woche

Die Interessensgemeinschaft "Lebenswerter Gäuboden" hingegen hatte bereits angekündigt, dass man ein Bürgerbegehren gegen das geplante BMW-Werk in den Gemeinden Irlbach und Straßkirchen auf den Weg bringen wolle. BMW will sich auch am heutigen Freitag nicht weiter zu den Plänen äußern und verweist auf eine Informationsveranstaltung in einer Woche. Auch zu den Kosten für das neue Werk hält man sich bedeckt, bekannt geworden ist bisher nur: Die Investitionen werden deutlich höher liegen, als für das Werk in Regensburg, für das damals über 300 Millionen Euro ausgegeben wurden. Das sagte ein Sprecher von BMW.