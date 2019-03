BMW investiert in den nächsten Jahren einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in die Umrüstung des Regensburger Werks für die Produktion von Elektrofahrzeugen. Das bestätigt der Regensburger Betriebsratsvorsitzende Werner Zierer, der auch Mitglied im Aufsichtsrat des Konzerns ist.

Werk für Umrüstung vier Wochen geschlossen

BMW wird Ende August das Werk vier Wochen lang schließen und in dieser Zeit den Umbau vorantreiben. Auch am Dienstag nach Ostern ist das Werk deshalb geschlossen, so Zierer. Der Betriebsratsvorsitzende rechnet fest damit, dass in absehbarer Zeit bei BMW in Regensburg Elektrofahrzeuge vom Band rollen. Der Konzern selbst will sich im Frühsommer zu seinen Plänen äußern, erklärte Andreas Sauer, der Pressesprecher im Regensburger BMW Werk.

Beschäftigte reagieren verunsichert

Beschäftigte reagieren verunsichert auf die Umrüstung von Diesel auf Elektromobilität. Das hat eine Umfrage des BR ergeben. Betriebsrat Jörg Hassler geht davon aus, dass die Umstellung auf Elektromobilität Arbeitsplätze kosten wird. Im Werk spüre man deshalb eine große Unsicherheit, so Hassler. Außerdem beschäftigt der anstehende Brexit die Werksmitarbeiter. Laut dem Betriebsratsvorsitzenden Werner Zierer bezieht BMW viele Teile und Motoren aus England. Deshalb sei völlig unklar, wie sich ein ungeordneter Brexit auswirkt.

Werksleiter aus Oxford wechselt nach Regensburg

Am 1. Juni wird auch ein neuer Werksleiter seinen Dienst antreten. Es ist Frank Bachmann, derzeit Leiter des BMW-Werks in Oxford. Bei BMW in Regensburg arbeiten derzeit rund 11.000 Menschen. In diesem Jahr werden hier voraussichtlich rund 260.000 Autos produziert.