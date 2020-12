BMW: Neue Halle für weltweiten Autoteile-Versand in Dingolfing

BMW hat in Dingolfing ein neues Hochregallager zum weltweiten Versand von Ersatzteilen in Betrieb genommen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt. Der 35 Meter hohe und 165 Meter lange Neubau ist voll automatisiert.

Voll automatisiertes Hochregallager

Rund 70.000 Gitterboxen werden durch sechs Regalbediengeräte vollautomatisiert ein- und ausgelagert. Ebenso vollautomatisiert erfolgt die Anbindung an eine fahrerlose Elektropalettenbahn, die einen maximal effizienten Transport durch das Gebäude ermöglicht und somit die Durchlaufzeit der Ware erheblich verkürzt. Nach einem Jahr Bauzeit wurde der neue Komplex in die bestehende Gebäudesubstanz integriert und bietet die zehnfache Lagerkapazität im Vergleich zu einer konventionellen Lagerhalle.

Weltweiter Versand von Zubehör

Durch den Bau in die Höhe würden bestehende Flächen effizient genutzt und die steigende Nachfrage nach Ersatzteilen vom Flächenverbrauch entkoppelt. Das Dynamikzentrum Dingolfing sei das Herzstück für den weltweiten Versand von Teilen des Autobauers. Hier würden zahlreiche Original-Teile wie Steuergeräte, Bremsscheiben oder Fußmatten für den gesamten Weltmarkt aufbewahrt und anschließend an Regionallager und Kunden in aller Welt ausgeliefert, heißt es von BMW.

Mittleren Millionenbetrag investiert

Aufgrund wachsender Nachfrage wurde 2017 der Ausbau der Kapazitäten am Standort von 120.000 auf 220.000 Quadratmeter Lagerfläche beschlossen. Insgesamt hat der Autobauer an seinem größten Standort in Europa einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in das neue Gebäude investiert. Das sichere die Arbeitsplätze in Niederbayern, so eine Sprecherin.