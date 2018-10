BMW investiert 18 Millionen Euro in den Standort Niederviehbach

Das BMW Group Werk Dingolfing erweitert den Standort Niederviehbach (Lkr. Dingolfing-Landau). Dort wird eine Logistik- und Produktionshalle gebaut. Die Kosten belaufen sich auf 18 Millionen Euro, wie BMW heute in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Standort Niederviehbach verdoppelt sich

Durch die Erweiterung um 11.000 Quadratmeter wird die Gebäudefläche in Niederviehbach mehr als verdoppelt: auf 25.000 Quadratmeter. In der neuen Halle werden ab 2020 rund 100 Mitarbeiter beschäftigt sein. Realisiert wird das Bauprojekt von zwei Investoren. So vermieten die Isarkies Wohn- und Gewerbegrund GmbH & Co KG aus Unterwattenbach und die MP Holding GmbH aus Neu-Isenburg die Halle zukünftig an die BMW Group.

Produktion soll 2020 starten

Im September 2019 soll die Halle fertig sein. Anschließend beginnt der Anlagenaufbau, sodass die Produktion voraussichtlich im Jahr 2020 den Betrieb aufnehmen kann.

"Durch die Erweiterung des Standorts Niederviehbach und die neu angesiedelten Produktionsumfänge für elektrifizierte Modelle, gestalten wir die Zukunft mit und unterstützen die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des BMW Group Werks Dingolfing." Heinz Brunner, Leiter Einkauf, Qualität, Produktion Fahrwerk der BMW Group

Bisher werden am Standort Niederviehbach (Werk 02.72) Achsmodule und Achsträger für die Modelle BMW i8 und BMW i8 Roadster produziert.