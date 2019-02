BMW in Dingolfing plant 2000 neue Stellen in der E-Mobilität

Die Fertigung von Batterien und Elektromotoren für die E-Autos wird im niederbayerischen BMW-Werk Dingolfing deutlich ausgeweitet. Die Zahl der Beschäftigten in diesem Bereich steigt von heute 600 in den nächsten Jahren auf rund 2000, so die neue Werkleiterin Ilka Horstmeier.

Neues BMW-Modell wird in Dingolfing produziert

Zudem werde das Zukunftsmodell BMW iNEXT in Dingolfing gebaut und 2021 in Serie gehen. „Wir sind jetzt schon massiv in der Vorbereitung“, so die Werkleiterin. Der iNEXT werde drei Zukunftstechnologien miteinander vereinen: Er werde elektrisch und hoch autonom fahren und wird vernetzt sein. Mit diesem Modell, so Horstmeier, werde das Unternehmen als Pionier vorangehen im weltweiten Wettbewerb um das Auto der Zukunft.

Schwierige Marktlage erfordert schnelles Handeln

Das alles passiert in einem schwierigen Umfeld: Diesel-Diskussion, drohender ungeordneter Brexit und mögliche neue Autozölle. Die aktuelle Marktlage, so Horstmeier, erfordere reaktionsschnelles Handeln und Flexibilität. Da sei man auch dank kluger Vereinbarungen mit dem Betriebsrat und den 18.000 Beschäftigten gut aufgestellt und habe die erforderlichen Instrumente zur Verfügung.