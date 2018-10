BMW drosselt Produktion in Dingolfing leicht

Der Autobauer BMW drosselt in seinem größten europäischen Werk in Dingolfing in den kommenden Wochen die Produktion. Nächste Woche - also den Schul-Herbstferien - stehen in Dingolfing die Bänder komplett still, teilte eine Konzernsprecherin auf BR-Anfrage mit. Außerdem werde bis zum Jahresende auf die Spätschichten am Freitag verzichtet.

Das sei bereits mit dem Betriebsrat abgesprochen, und über die vorhandenen Flexibiltätsbausteine unter anderem bei der Arbeitszeit geregelt. In dem Werk in Dingolfing mit rund 18.000 Beschäftigten werden vor allem die Flaggschiffe der BMW 5er, 7er und der neuen 8er Reihe gebaut.

Dennoch Absatzzuwachs angestrebt

Die BMW Group hat Ende September ihre Ergebnisprognose 2018 nach unten korrigiert und dabei auch die Stückzahlen nach unten angepasst, obwohl laut der BMW-Sprecherin auf Konzernebene noch immer ein leichter Absatzzuwachs angestrebt wird.