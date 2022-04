BMW baut Testgelände in Tschechien – mit Auswirkung auf Bayern

In Sokolov in Tschechien entsteht die größte und modernste Teststrecke, die BMW je entwickelt hat. Auf einer Fläche von 600 Hektar wird ein sogenanntes "Future Mobility Development Center" gebaut. 300 Millionen Euro investiert BMW. Aktuell arbeiten zwischen 300 und 600 Bauarbeiter an der Fertigstellung: Ab Juni 2023 sollen erste Testfahrten starten.

Baustelle mit riesigen Ausmaßen

Das Gelände erinnert an ein XXL-Wimmelbuch: Kiesberge, überall Bagger, unzählige Lkws mit Aushub wühlen sich durch Erde und Dreck, es staubt und dröhnt. An manchen Stellen wird schon planiert und asphaltiert. Brückenpfeiler stehen in der Landschaft. Zwischen 300 und 600 Bauarbeiter arbeiten an der Fertigstellung der sechs unterschiedlichen BMW-Teststrecken.

"Für BMW ist das Gelände absolut zukunftsweisend, weil wir hier 'latest technologies' vereinen, in Richtung E-Mobilität, Digitalisierung und autonomes Fahren." Andreas Heb, Gesamtprojektleiter des Testgeländes

Testgelände für Stadt, Land und Autobahn

Die bayerischen Autobauer wollen auf dem Gelände vor allem autonomes Fahren und Elektro-Mobilität testen. Es geht um die Fahrsicherheit-Systeme, die in möglichst lebensechten Situationen auf die Probe gestellt werden. "Die Testrecken an sich, die wir hier realisieren, sind einzigartig, weil wir hier die Verbindungen schaffen, zwischen Testbereichen in einer Stadt und einer Landstraße und Autobahn", so Andreas Heb weiter zum BR. "Wir müssen nicht unterbrechen und können von einem Bereich in den anderen hineinfahren."