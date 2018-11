BMW baut Testgelände an Hofer Flughafen aus

Konkret baut BMW jetzt vier so genannte Kältekammern, mit denen Autos auf winterliche Temperaturen gekühlt werden. So kann die Funktionsfähigkeit der Fahrzeugelektronik bei Kälte geprüft werden. Wie hoch die Investition dafür ist, konnte BMW nicht beziffern, da der Autokonzern für den Bau eine Fremdfirma beauftragt hat. Im Lauf des Winters soll der Ausbau fertiggestellt werden.

Autokonzern zahlt Miete

BMW testet auf dem wenig genutzten Flughafen Hof seit 2015 elektronische Fahrer-Assistenzsysteme. Die Miete des Autokonzerns im fünfstelligen Eurobereich leistet nach Angaben der Stadt einen Beitrag, um das Defizit des Flughafens zu vermindern. Fest angestellt hat BMW in Hof allerdings nur einen Mitarbeiter, ansonsten reisen Ingenieure für die Tests jeweils aus München an.

Mehr Testbedarf

Nach den Worten von BMW-Sprecher Jochen Frey kann man die Ausbau-Entscheidung durchaus als eine Art Bekenntnis von BMW zum Standort Hof verstehen: "Man kann nicht sagen, wie es langfristig aussieht, aber fürs erste geht es in Hof weiter", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Der Bedarf für Tests steige bei BMW immer weiter, der Konzern baut deshalb auch seine Erprobungsmöglichkeiten für Autos weiter aus. 2022 soll eine neue BMW-Teststrecke im 80 Kilometer entfernten tschechischen Falkenau (Sokolov) fertig werden. Was das für die Nutzung des Hofer Flughafens durch BMW bedeuten werde, könne man jetzt noch nicht sagen, so Frey.