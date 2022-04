BMW aus Dingolfing wird in New York versteigert

In New York wird heute ein BMW 850i xDrive versteigert. Das Auto wurde in Dingolfing gebaut und ist das letzte einer limitierten Serie. Gestaltet wurde es vom weltbekannten Künstler Jeff Koons.

Erlös für den guten Zweck

Das Auktionshaus Christie's im Rockefeller Center in New York versteigert den BMW heute um 8.30 Uhr Ortszeit, was 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit entspricht. Der Erlös soll einem Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia zu Gute kommen.

99 Exemplare - alle schon verkauft

Das im März in Dingolfing gebaute Fahrzeug ist das letzte einer auf 99 Exemplare limitierten Serie, bei der jedes Exemplar mit einem Stückpreis von etwa 350.000 Euro binnen weniger Tage nach der Weltpremiere verkauft war. Ausgeliefert werden die Autos ab Mai.

Auto mit Comic verziert

Christie's zitiert Jeff Koons auf seiner Homepage mit den Worten: "Meine Version des 8er-BMWs Gran Coupe macht einen Traum wahr. Ich wollte seit langem eine eigene Version eines BMW designen". Das Auto ist in elf verschiedenen Farben im Stil eines Comicstrips lackiert, wofür bei jedem Exemplar 200 Stunden Handarbeit notwendig waren.

Jeff Koons: teuerster Künstler der Welt

Der 1955 in der US-amerikanischen Provinz in York/Pennsylvania geborene Jeff Koons lebte lange Zeit in München und gilt als der teuerste lebende Künstler der Welt. Seine Skulptur "Rabbit" wurde im Mai 2019 für 91 Millionen US-Dollar - über 82 Millionen Euro - versteigert.

Bereits 2010 hatte Koons einen BMW M3 designt, der am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilnahm. Auch Weinetiketten für das Haus Rothschild und ein Cover für ein Album von Lady Gaga hat Koons bereits gestaltet.