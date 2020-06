Bluttat von Büchelkühn: Verdächtiger ist weiter auf der Flucht

Nach dem gewaltsamen Tod eines Paares in Schwandorf ist der mögliche Täter weiterhin auf der Flucht. Die Fahndung nach dem 57 Jahre alten Karlheinz Rappl aus Schwandorf sei auch in der Nacht ergebnislos verlaufen, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz am Morgen auf BR-Anfrage mit. Der Mann steht im Verdacht, seine gleichaltrige, frühere Lebensgefährtin und ihren neuen Freund, einen 69 Jahre alten Mann, getötet zu haben.

Tatumstände noch völlig unklar

Die beiden Leichen sind am Montag im Haus der Frau, im Schwandorfer Stadtteil Büchelkühn, gefunden worden. Sie sind voraussichtlich am Wochenende getötet worden. Die Umstände der Gewalttat sind nach wie vor völlig unklar. Auf welche Weise die Frau und der Mann ums Leben gekommen sind, teilte die Polizei bisher noch nicht mit.

Der Verdächtige lebt in Schwandorf

Der flüchtige Karlheinz Rappl wohnt ebenfalls in Schwandorf. Er soll seine ehemalige Freundin mehrfach bedroht haben, berichtet der Onlinedienst "Onetz". Ob die Polizei deswegen gezielt nach ihm fahndet, ist nicht bekannt. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist Rappl vorbestraft. Er soll eine sichtbare Wunde am Kopf haben.

Suche mit Hubschrauber

Der Ortsteil Büchelkühn liegt südlich von Schwandorf, am Rande der Schwandorfer Seenplatte. Dort waren die beiden Toten am Montagvormittag entdeckt worden. Die Frau und der Mann waren nicht bei ihrer Arbeit erschienen. Daraufhin schaute die Polizei bei ihnen zuhause nach und fand das Paar. Die Ermittler leiteten daraufhin eine großangelegte Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen ein. Unter anderem waren ein Polizeihubschrauber und Hunde im Einsatz.