Bluttat in Regen: Prozessauftakt in Deggendorf

Am Landgericht in Deggendorf beginnt heute um 9 Uhr der Prozess gegen einen 22 Jahre alten Mann. Er soll vor rund acht Monaten in einer Obdachlosenunterkunft in Regen im Bayerischen Wald einen Mitbewohner grausam erstochen und später enthauptet haben.

Urteil könnte noch im März fallen

Der Angeklagte hat sich zwar wegen Mordes zu verantworten, er gilt aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aufgrund einer paranoiden Schizophrenie als schuldunfähig. Deswegen soll der Somalier unbefristet in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Bei der Verhandlung am Deggendorfer Landgericht sollen 25 Zeugen und drei Sachverständige aussagen.

Das Gericht hat für den Prozess zunächst drei weitere Termine angesetzt, eine Entscheidung wäre demnach Ende März zu erwarten.

Attacke auf schlafendes Opfer

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 22 Jahre alte Angeklagte in der Obdachlosenunterkunft in Regen nachts seinen Mitbewohner im Schlaf überrascht und mit zwei Küchenmessern grausam erstochen hat. Insgesamt waren es 111 Messerstiche, die der Angeklagte dem 52-Jährigen zugefügt haben soll. Wenige Stunden nach der Tat soll der Somalier dann die Leiche des Mitbewohners in sein Zimmer gebracht und enthauptet haben.

Angeklagter war bereits in psychiatrischer Klinik

Laut Anklage, soll der 22-Jährige die Tat im schizophrenen Zustand begangen haben. So habe er angenommen, sein Opfer sei von imaginären Personen besessen und habe kein Lebensrecht.

Das Landratsamt in Regen erklärte nach der Tat, der Asylbewerber sei bereits vor der Tat vorübergehend stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden. Er sei ohne Wissen der Behörde entlassen worden. Offenbar ahnte man nicht, dass von dem wohl suizidgefährdeten Mann eine Gefahr auch für andere ausging.