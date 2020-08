06.08.2020, 23:30 Uhr

Bluttat in Plattling: Frau von Lebensgefährten erstochen

In niederbayerischen Plattling ist am Abend eine Frau von einem Mann an der Zufahrt zu einem Edeka-Markt niedergestochen worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hat sich der Mann noch am Tatort den Beamten gestellt. Er wurde festgenommen.