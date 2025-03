Die Polizei ist am Tatort in Parsberg, um mehr zu der Messerattacke vom Sonntag herauszufinden.

Bluttat in Parsberg: Motiv des Messerangreifers weiter unklar

In Parsberg in der Oberpfalz ist am Sonntag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert: Am Ende war ein 39-Jähriger tot. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Weil noch sehr viel unklar ist, hat die Polizei einen Berg an Arbeit zu erledigen.

Von BR24 Redaktion