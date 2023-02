Bluttat in Illerkirchberg: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Warum hat ein Mann aus Eritrea im Dezember in Illerkirchberg ein Mädchen mit einem Messer getötet und eine zweites schwer verletzt? Diese Frage blieb auch nach der Vernehmung des 27-Jährigen im Januar noch offen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage wegen Mordes und versuchten Mordes mit gefährlicher Körperverletzung erhoben. Sie wirft dem Mann vor, an jedem Tag beschlossen zu haben, bei der zuständigen Ausländerbehörde beim Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in Ulm mit einem Messer die Ausstellung eines Ausweisdokuments zu erzwingen.

Mädchen waren zufällige Opfer

Als er das Messer mit einer Klingenlänge von 16 Zentimetern aus seinem Rucksack nahm, um es in seine Jackentasche zu stecken, glaubte er, dass ihn zwei Schulmädchen dabei beobachtet hatten. Der Angeschuldigte soll kurzerhand beschlossen haben, die beiden zu töten, damit sie nicht die Polizei verständigen und seinen Plan durchkreuzen. Laut den Ermittlungen hatte der Mann die Mädchen erst kurz gegrüßt und dann unmittelbar auf sie eingestochen. Das 13-jährige Mädchen konnte noch verletzt fliehen, ihre 14-jährige Freundin überlebte die Folgen des Angriffs nicht und starb wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Mann hatte der Anklage zufolge mehrfach mit seinem Messer auf den Rücken und den Hinterkopf seines Opfers eingestochen.

Motiv für die Bluttat war lange offen

Danach lief er zurück in seine Wohnung, in der er kurze Zeit später festgenommen wurde. Zuvor hatte er sich - möglicherweise in Suizidabsicht - selbst am Hals und am Bauch diverse Stich- und Schnittverletzungen zugefügt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Heimtücke und die Tötung zur Ermöglichung einer anderen Straftat vor. Bei seiner Vernehmung im Januar hatte der Eritreer die die Tötung der 14-Jährigen eingeräumt, während er sich an den Angriff auf die 13-Jährige nicht mehr erinnern konnte. Zum Motiv hielt sich die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch bedeckt.

Nach der vorläufigen Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen ist beim Angeschuldigten von einer vorhandenen Schuldfähigkeit auszugehen. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe.