Bluttat in Grafenwöhr: Sohn tötet Vater mit Messer

Wie die Polizei mitteilt, ist es am Sonntagvormittag in Grafenwöhr im Kreis Neustadt an der Waldnaab zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 34 Jahre alter Mann soll seinen 57-jährigen Vater im häuslichen Umfeld mit einem Messer attackiert und ihn so schwer verletzt haben, dass dieser noch vor Ort starb. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz in Regensburg mit.

Hintergründe der Tat noch unklar

Laut Polizeisprecher habe der 34-Jährige mehrfach den Kopf- und Halsbereich des 57-Jährigen attackiert. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Am Montag soll sich entscheiden, ob er in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird. Dann müssten auch die genauen Hintergründe der Tat ermittelt werden, so der Sprecher.

Mutter setzte Notruf ab

Der 34-Jährige leidet nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter einer psychischen Erkrankung und ließ sich am Tatort widerstandslos festnehmen. Die Mutter des 34-Jährigen und Ehefrau des Opfers setzte den Notruf ab. Sie wurde bei der Tat nicht verletzt. Die Frau und weitere Angehörige werden von einem Kriseninterventionsteam der Polizei betreut.