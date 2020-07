vor 36 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Bluttat bei Obergünzburg: Frau in Bus erstochen

Eine Frau ist am Montag in einem Linienbus bei Obergünzburg im Allgäu mit einem Messer erstochen worden. Mit im Bus saßen mehrere Schulkinder. Ein Haftrichter entscheidet heute, ob der Ehemann, der nach der Tat festgenommen wurde, in U-Haft muss.