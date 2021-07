Bluttat an der Bushaltestelle: Prozess in Augsburg beginnt

Entsetzen im Viertel

Am 27. November gibt die Polizei abends nach 20 Uhr eine Sofortmeldung heraus: Tötungsdelikt an einer Bushaltestelle "Uhlandstraße" im Stadtteil Pfersee, heißt es darin. Als die ersten Reporter am Tatort eintreffen, liegt der mit einer Folie abgedeckte Leichnam des getöteten Mannes noch am Boden, die Polizei sperrt die Straße weiträumig ab. Ein Zelt wird aufgestellt, die Spurensicherung rückt an. Das Entsetzen im Viertel über die Bluttat ist groß.

Erinnerungen an Gewalttat vom Augsburger Königsplatz

Sofort werden im Netz erste Mutmaßungen geäußert. Bei Beobachtern weckt der Fall Erinnerungen an den Tod eines Feuerwehrmannes am Augsburger Königsplatz, der ebenfalls auf offener Straße durch einen Fausthieb getötet worden war. Damals hatte ein Jugendlicher einen Mann so heftig geschlagen, dass das Opfer an einer Gehirnblutung starb. Doch wie sich zeigt, liegt der Fall hier ganz anders.

Polizei fahndet nach einem jungen Pärchen

Die Polizei gibt noch am Abend eine Fahndung heraus, gesucht wird nach einem jungen Paar, einer blonden Frau im Alter von 20 bis 25 Jahren, 1,80 Meter groß mit einer schwarzen Mund-Nasenbedeckung mit Totenkopf-Emblem und einem Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren, 1,90 m große, schwarze schulterlange Haare. Und die Einsatzkräfte suchen großräumig rund um den Tatort das Gelände zwischen den Mehrfamilienhäusern nach der mutmaßlichen Tatwaffe ab. Dann geht alles ganz schnell.

Verhaftung wenige Stunden nach der Tat

Schon am nächsten Morgen kann die Polizei eine Festnahme vermelden. Und schnell wird den Ermittlern klar, dass nicht der Mann, sondern die Frau im Verdacht steht, das Messer geführt zu haben. Sie wird am 29. November wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft genommen. Gegen den 27-jährigen Freund der Frau ergeht kein Haftbefehl, "da die bisherigen Ermittlungen keinen ausreichenden Verdacht für eine Beteiligung des Mannes an der Tat der 19-Jährigen ergeben haben", wie es in der Mitteilung der Polizei heißt.

Anklage geht mittlerweile von Mord aus

Inzwischen allerdings geht die Staatanwaltschaft von Mord aus. Der Grund: Die junge Frau soll den 28-jährigen Mann ohne Vorwarnung mit einem Klappmesser mit rund 6 Zentimeter langer Klinge angegriffen und durch einen Stich ins Herz tödlich verletzt haben. Damit sei das Mordmotiv der Heimtücke gegeben. Zuvor war es laut Staatsanwaltschaft zu einer Rangelei zwischen dem Begleiter der Angeschuldigten und dem Opfer gekommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft soll die Frau das Klappmesser zunächst in ihrer Manteltasche verborgen haben. Sie habe ihr späteres Opfer aufgefordert, ihren Freund in Ruhe zu lassen. Schließlich habe sie dem Mann unvermittelt einen derart wuchtigen Stich in die Brust versetzt, dass der 28-Jährige innerhalb weniger Minuten verblutete, weil sein Herzbeutel verletzt worden war. Gegen den Begleiter der Frau haben sich den Ermittlungen zufolge keine Anhaltspunkte für eine Tat-Beteiligung ergeben. Er soll jetzt im Verfahren als Zeuge gehört werden.

Angeklagte will den Tatablauf aus ihrer Sicht schildern

Aufgrund des Alters der Angeklagten wird der Fall vor der Jugendkammer verhandelt, unter dem Vorsitz von Richter Lenart Hoesch. Er gilt als überaus erfahrener Richter und hat bereits große Fälle verhandelt, wie etwa zuletzt den Kö-Prozess. Laut Verteidiger Werner Ruisinger will sich die 20-Jährige heute vor Gericht zum Tatgeschehen an der Bushaltestelle äußern und das, was vorgefallen ist, aus ihrer Sicht schildern.

Warum hatte sie ein Messer dabei?

Dem Anwalt zufolge leidet die junge Frau an Angstzuständen und Panikattacken, das Messer habe sie zu ihrem Schutz mitgeführt. Aus Angst um ihren Freund habe sie "überreagiert", sie sei sonst eher der "defensive Typ", so Verteidiger Werner Ruisinger. Die 20-Jährige ohne erlernten Beruf sitzt seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft im Frauengefängnis Aichach. Sie leide massiv unter dem, was geschehen sei. "Es tut ihr unheimlich leid, sie kann mit dieser Bürde kaum umgehen", so Ruisinger zum BR.

Alle Beteiligten waren berauscht

Betroffenheit herrscht auch heute noch bei vielen Anwohnern im Viertel. Viele kannten das 28-jährige Opfer Stefan D. Er war am Tattag gegen 18.30 Uhr auf der Bank neben der Bushaltestelle gesessen und hatte mit Freunden getrunken. Alle Tatbeteiligten seien zur Tatzeit berauscht beziehungsweise alkoholisiert gewesen, so heißt es von Seiten der Ermittler. Ob das im Falle der Angeklagten für eine mögliche eingeschränkte Schuldunfähigkeit ausreichen wird, muss die Jugendkammer prüfen. Ein Gutachter wird jedenfalls von heute an im Prozess dabei sein.

