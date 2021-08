Bluttat an Augsburger Bushaltestelle: Urteil erwartet

Am Vormittag wird das Urteil im Prozess um einen erstochenen 28-Jährigen erwartet. Eine 20-Jährige hatte schon zu Prozessbeginn den tödlichen Angriff im November 2020 gestanden.

Das Messer traf den 28-Jährigen am Herzen

Kurz vor dem Angriff an der Bushaltestelle "Uhlandstraße" im Augsburger Stadtteil Pfersee war das 28-jährige Opfer mit dem Freund der 20-Jährigen in Streit geraten. Die junge Frau hatte im Prozess ausgesagt, wegen der Schubserei unter den Männern in Panik geraten zu sein. Das Messer traf den 28-Jährigen in der Herzgegend. Der Mann starb noch am Tatort. Das Klappmesser trage sie seit einer Vergewaltigung immer in der Tasche mit sich, so die Angeklagte vor Gericht. Die Angreiferin und ihr Freund entkamen zunächst, konnten aber aufgrund von Zeugenaussagen schnell festgenommen werden.

Staatsanwaltschaft fordert hohe Haftstrafe

Am Montag haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor dem Augsburger Landgericht ihre Plädoyers gehalten. Dabei hat die Staatsanwaltschaft für die 20-jährige Angeklagte eine Verurteilung wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von 9 Jahren und 2 Monaten beantragt. Die Anklage sieht dabei das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an, so Landgerichtssprecher Christian Grimmeisen zum BR. Damit bleibt die Staatsanwaltschaft nur knapp unter der im Jugendstrafrecht möglichen Höchststrafe von 10 Jahren. Die Nebenklage, die die Angehörigen des 28-jährigen Opfers vertritt, hat sich der Staatsanwaltschaft angeschlossen.

Verteidigung: Angeklagte wollte Opfer nicht töten

Die Verteidigung indes fordert eine Verurteilung wegen Totschlags und eine Jugendstrafe von nicht über 6 Jahren. Anwalt Werner Ruisinger hatte bereits zum Auftakt auf die labile psychische Verfassung der Angeklagten hingewiesen. Sie bereue die Tat sehr und habe nicht gewollt, dass jemand stirbt, so Ruisinger. Die Urteilsverkündung der Jugendkammer ist für Dienstagvormittag geplant.